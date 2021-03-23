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Детский сад № 212 ждет воспитанников после масштабной реконструкции

23.03.2021 16:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в нынешнем году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212, что в Московском районе Минска. Зданию на улице Грушевской почти полвека, потому возникла необходимость в усилении опорных конструкций и укреплении фундамента. Во время ремонтных работ обновили пожарную систему, инженерные коммуникации, утеплили фасад. Сейчас детские комнаты оборудуют новой мебелью и техникой. На обновленной территории рядом разместились яркие террасы с навесами, спортивное и игровое оборудование. Уже скоро комфорт обновленного сада оценят 115 воспитанников.

Детский сад № 212 ждет воспитанников после масштабной реконструкции

В столице ведется строительство и новых детских садов. В этом году два новых дошкольных учреждения откроют во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в них в густонаселенных микрорайонах.

 
Теги: Минск
 
 
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33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в нынешнем году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212, что в...
 
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