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Акция "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" стартовала в стране
23.03.2021 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" - под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству религиозных культовых объектов. До конца месяца
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"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" - под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству...
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