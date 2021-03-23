Источник материала: БT

"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" - под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству религиозных культовых объектов. До конца месяца волонтеры движения " Доброе сердце" планируют привести в порядок около 80 мест в столице и регионах. Только за минувший год в период акции "Восстановление святынь Беларуси" по всей стране благоустроили 128 культурных и религиозных памятников.