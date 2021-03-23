|
В Беларуси продолжаются личные приемы граждан
23.03.2021 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
24 марта в 9:00 в Минском горисполкоме Барсуков Александр Петрович, помощник Президента - инспектор по Минску, выслушает вопросы граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 марта в 9:00 в Минском горисполкоме Барсуков Александр Петрович, помощник Президента - инспектор по Минску, выслушает вопросы граждан. Администрация Президента...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)