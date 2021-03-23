|
Прогноз погоды на 24 марта
23.03.2021 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В среду погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы 24 марта на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы 24 марта на отдельных участках дорог республики...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)