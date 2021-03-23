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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пикеты против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси собрались неравнодушные граждане Отстаивать независимость Беларуси приходилось на протяжении всей своей истории. И защищать суверенитет приходится до сих пор. Поэтому неравнодушные граждане...

Отстаивать независимость Беларуси приходилось на протяжении всей своей истории. И защищать суверенитет приходится до сих пор. Поэтому неравнодушные граждане собрались на пикеты против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси возле зданий дипмиссий США и Украины. Патриоты высказались против деконструктивных выпадов со стороны западных стран в наш адрес.Параллельный пикет прошел и у посольства Украины. Белорусы осудили нацистский реванш южной соседки. Трагические события в Одессе они сравнивают с сожжением Хатыни в 1943 году. Примечательно и то, что делегация украинского посольства проигнорировала и памятные мероприятия в мемориальном комплексе.