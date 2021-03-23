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Минчане просили автобус по второму кольцу - ездить между «спальниками». Что ответили транспортники?
23.03.2021 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане просили организовать автобусный маршрут по второму транспортному кольцу: было бы удобно ездить из одного спального района в другой не через центр. Вот что ответили транспортники.
«Жители Минска, живущие в спальных районах, не имеют комфортного транспортного сообщения с другими спальными районами. Часто, чтобы быстро попасть в соседний район, отделенный железной дорогой или рекой, приходится ехать в центр», —
Минчане предложили возможность пустить маршрут общественного транспорта по второму кольцу, который решит проблему. Под петицией подписались 88 человек.
Транспортники в ответ перечислили номера троллейбусов, автобусов и маршруток, которые ездят по второму кольцу, отметив, что перевозки пассажиров «обеспечиваются в полном объеме», поэтому «основания для организации дополнительных маршрутов пассажирского транспорта по входящим в него улицам, отсутствуют».
Напомним, в 2017-м специалисты предприятия «Столичный транспорт и связь» уже изучали общественное мнение на этот счет.
В частности,
Любопытно, что Александр Лукашенко, открывая третью ветку метро,
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Минчане просили организовать автобусный маршрут по второму транспортному кольцу: было бы удобно ездить из одного спального района в другой не через центр. Вот что...
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