Минчане просили автобус по второму кольцу - ездить между «спальниками». Что ответили транспортники?

Источник материала: Tut.by

Минчане просили организовать автобусный маршрут по второму транспортному кольцу: было бы удобно ездить из одного спального района в другой не через центр. Вот что ответили транспортники.

Авторы петиции предлагали пустить автобус по второму кольцу. Изображение: https://petitions.by/

«Жители Минска, живущие в спальных районах, не имеют комфортного транспортного сообщения с другими спальными районами. Часто, чтобы быстро попасть в соседний район, отделенный железной дорогой или рекой, приходится ехать в центр», — обозначили проблему авторы петиции.

Минчане предложили возможность пустить маршрут общественного транспорта по второму кольцу, который решит проблему. Под петицией подписались 88 человек.

Транспортники в ответ перечислили номера троллейбусов, автобусов и маршруток, которые ездят по второму кольцу, отметив, что перевозки пассажиров «обеспечиваются в полном объеме», поэтому «основания для организации дополнительных маршрутов пассажирского транспорта по входящим в него улицам, отсутствуют».

Фото: https://petitions.by

Напомним, в 2017-м специалисты предприятия «Столичный транспорт и связь» уже изучали общественное мнение на этот счет.

В частности, предлагалось пустить автобусы по второму кольцу протяженностью 27,5 километра и первому кольцу в 10 километров, интервал — 15 минут. На TUT.BY был опрос, в нем приняли участие 8864 человек. 54% из них высказались за оба маршрута, 22% — за маршрут по второму кольцу (27 км), 5% — за маршрут по первому кольцу (10 км). Однако в «Столичном транспорте и связи» интерес к теме посчитали небольшим. От идеи пускать кольцевые маршруты отказались , решив усовершенствовать те направления, что уже есть.

Любопытно, что Александр Лукашенко, открывая третью ветку метро, говорил об идее кольцевой линии подземки. «Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта: может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена — кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта».

Опрос Нужен Минску автобусный маршрут по второму кольцу? Да, было бы удобно.

Нет, не нужен.

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