«Антиэкстремистские» поправки рассмотрят очень скоро. На очереди - законы о партиях и СМИ

Источник материала: Tut.by

На весенней сессии парламент рассмотрит законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. Об этом заявил председатель парламента Владимир Андрейченко на международной научно-практической конференции на тему «Историческая память и патриотизм — важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз». Об этом сообщили в эфире программы новостей на телеканале «Беларусь-1» .



Владимир Андрейченко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Нам предстоит масштабная работа в рамках конституционной комиссии. По актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время на весенней сессии мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму, — сообщил он. — В этом же ключе нам стоить посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и СМИ.

Весенняя сессия парламента начинает свою работу 2 апреля. Обычно, законопроект заслушивается в двух чтениях, и чаще всего принимается без изменений. Затем законопроект с поправками должен одобрить Совет Республики и подписать Александр Лукашенко. После официального опубликования он вступит в силу, если в законопроекте не будут указаны другие даты.

Единственный вариант «антиэкстремистских поправок», о которых известно общественности и СМИ — это вариант , предложенный Генпрокуратурой. Вкратце напомним, что предлагает ведомство: списки, попав в которые человек лишается права заниматься педагогической, издательской деятельностью, а его финансы будут на особом контроле. Также будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти, а также «уголовка» за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.