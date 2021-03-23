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«Антиэкстремистские» поправки рассмотрят очень скоро. На очереди - законы о партиях и СМИ
23.03.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На весенней сессии парламент рассмотрит законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. Об этом заявил председатель парламента Владимир Андрейченко на международной научно-практической конференции на тему «Историческая память и патриотизм — важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз». Об этом сообщили в эфире программы новостей на телеканале
— Нам предстоит масштабная работа в рамках конституционной комиссии. По актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время на весенней сессии мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму, — сообщил он. — В этом же ключе нам стоить посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и СМИ.
Весенняя сессия парламента начинает свою работу 2 апреля. Обычно, законопроект заслушивается в двух чтениях, и чаще всего принимается без изменений. Затем законопроект с поправками должен одобрить Совет Республики и подписать Александр Лукашенко. После официального опубликования он вступит в силу, если в законопроекте не будут указаны другие даты.
Единственный вариант «антиэкстремистских поправок», о которых известно общественности и СМИ — это
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- Нам предстоит масштабная работа в рамках конституционной комиссии. По актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время на весенней сессии мы...
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