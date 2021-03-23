Источник материала: Tut.by

В Круглом за коррупцию и доведение до самоубийства осудили бывшего директора сельскохозяйственного предприятия «Круглянская искра» и экс-чиновника Дениса Кейзерова. Его приговорили к трем с половиной годам колонии усиленного режима. Работники предприятия рассказали TUT.BY, что у них происходило.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Денис Кейзеров примерно в 2013—2017 годах был директором ОАО «Круглянская искра», потом пошел на повышение. Сначала стал первым зампредседателя Белыничского райисполкома, а с конца апреля 2019-го — Круглянского.

«Обвиняемый, работая председателем Круглянского СПК, а позже — директором ОАО „Круглянская Искра“, являясь должностным лицом, в период времени с января 2013 года по октябрь 2017 года, действуя с единым умыслом, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившейся в желании скрыть недостатки и упущения в своей работе и работе хозяйства, избежать привлечения к дисциплинарной ответственности, удержаться в занимаемой должности, получать надбавки, премии и бонусы, выплата которых зависит от выполнения прогнозных показателей, организовал документальное оформление производства молока, которое в действительности не надаивалось, а также оформление реализации не произведенного молока и павшего молодняка крупного рогатого скота работникам сельхозпредприятия. Указанные действия К. повлекли причинение ущерба работникам и сельскохозяйственному предприятию в особо крупном размере на общую сумму 35 487 рублей 72 копейки, что на момент совершения преступления соответствовало 1 542,94 базовым величинам.

Кроме того, неоднократно применял насилие в отношении подчиненных ему по службе работников хозяйства, оскорблял их, чем унижал их честь и достоинство, причинял им физическую боль и побои», — сообщает суд.

Как рассказали TUT.BY работники одной из ферм сельхозпредприятия, Денис Кейзеров в должности директора вел себя с ними очень грубо, агрессивно: кричал, бил, особенно часто это происходило в последние годы его руководства — перед тем, как он стал чиновником. При этом, по словам сельчан, они не могут объяснить причины такого его поведения.

— У нас на ферме все хорошо: телята досмотрены, кормов всегда хватало — даже другим предприятиям продавали. Надои нормальные — соответствуют породе коров и их условиям содержания, — рассказали работники фермы. — К качеству молока тоже претензий не было даже при Кейзерове, хотя тогда нам приходилось доить в бидоны — молокопровод он так и не построил, это сделал только следующий директор, Мазок. Вот кто был настоящий руководитель! Культурный, вежливый, всегда выслушивал.

По словам работников фермы, они так и не поняли, чем именно Кейзеров был недоволен, почему кричал на них и позволял себе раздавать оплеухи подчиненным. Но — сильно его боялись. Потому и не сопротивлялись, когда Кейзеров, по их словам, заставлял их скрывать падеж скота и объем надоев молока.

Например, рассказывают работники фермы, пало 6 телят, а по документам — якобы только один. Остальных пятерых «расписывали» на сотрудников, якобы те выкупили телят на откорм. Деньги за телят, соответственно, вычитали из зарплат работников. Что касается коррупционных действий, то работники фермы говорят, что Кейзеров заставлял их выписывать за свой счет отходы молока, которых по факту и не было.

— В итоге такие суммы из зарплат высчитывали, что мы месяцами дома сидели без денег и без хлеба. Почему не отказывались все это делать? Боялись, что вышвырнут с работы и из дома — дома-то хозяйство предоставляет на время работы, — объясняют работники.

Один из работников хозяйства — его имя и должность мы не называем по этическим причинам — говорит, что Денис Кейзеров в течение несколько лет его «доводил»: бил, кричал. В итоге мужчина не выдержал и в 2017 году совершил попытку суицида. Его из петли спасла мать.

Факт суицида семья пыталась сохранить в тайне — но люди все равно узнали и рассказали силовикам. Так к работнику пришли следователи, когда в отношении Кейзерова уже шла проверка по фактам коррупции, — и этот случай стал частью обвинения.

«Будучи доведенным до отчаяния жестоким обращением обвиняемого, потерпевший С. в июле 2017 года совершил покушение на самоубийство путем повешения, однако не довел свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был обнаружен и извлечен из петли до момента наступления смерти», — сообщает суд.

В суде работники фермы выступали как потерпевшие, некоторые заявляли иски об ущербе в размере до 2 тыс. рублей. Обвиняемый во время суда был не под стражей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.