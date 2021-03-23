Сельчанин попробовал «замять» административку с помощью канистры с топливом - вышло только хуже

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе мужчина хотел откупиться от участкового канистрой топлива — и попал под «уголовку». Подробности рассказали в УВД.



Фото: 10hobby.ru, носит иллюстративный характер

В конце февраля в деревне Новая Дуброва участковый остановил пьяного мужчину, который шел по улице. Сельчанина отвезли в райбольницу на медосвидетельствование.

Мужчина обратился к милиционеру с просьбой не составлять на него административный протокол, при этом намекнул на то, что в долгу не останется, отблагодарит, мол, соляркой.

Вернувшись домой, мужчина не отказался от своей идеи — и вынес 20-литровую канистру с топливом. Милиционер предупредил, что это взятка. Сельчанин настаивал. Участковый вызвал следственно-оперативную группу.

В результате мужчину не только привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, но еще и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.