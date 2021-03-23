В августе 44-го: нотариальная летопись послевоенного быта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минский областной нотариальный архив хранит тысячи документов. В них – отрывочные свидетельства человеческих историй: бракоразводных процессов, сделок по купле-продаже имущества, а порой и трагедий.

Sputnik собрал, как после изгнания с белорусской земли оккупантов в городах и селах начинала восстанавливаться мирная жизнь.

Без бумажки ты…

"Квiт" под номером 64360 за 9 июня 1944. А к нему "пасьведачанне". Это – перечень некоторых документов, чтобы гражданин Б. был объявлен владельцем дома по Кузнечному переулку в городе Борисове. Дело аккуратно переложено газетами того времени. На желтых страницах сообщается о перемещении германского населения: немцев в ту пору выселяли из Польши, Чехословакии и Венгрии…

© Sputnik "Квiт" о владении домом

Белорусские города еще подвергались бомбежкам, но жители постепенно (по мере освобождения территории) переходили с военной на мирную жизнь. Об этом говорят, в частности, сведения о заключении гражданских договоров. Хотя они и не в полной мере отражают то, как жили люди после изгнания оккупантов. Есть еще один важный нюанс: как говорят работники архива, даже сейчас не все можно обнародовать: на информацию, содержащуюся в документах, распространяется закон о тайне частной жизни.

© Sputnik Работники архива говорят, что даже сейчас нельзя обнародовать некоторую информацию

И все-таки даже по отдельным фрагментам можно воссоздать эпизоды послевоенного быта.

Справки, или как принято говорить, "даведкi", были очень важны для людей, которые хотели оформить права на собственность либо зафиксировать потерю кормильца.

Документ без печати, но с подписью

Справки выдавались на польском, белорусском и русском языках. Из-за дефицита бумаги договоры нередко составлялись на чистых полях немецких бланков. Юристы составляли бумаги от руки в трех копиях. Без помарок, описок и ошибок.

© Sputnik Юристы составляли бумаги от руки в трех копиях

"По большому счету порядок удостоверения нотариальных действий сильно не изменился и по сей день. Для того чтобы оформить договоры, всегда требуется определенный набор документов", – рассказывает заведующая архивом Елена Карасева. – Необходимо написать заявление, представить свидетельства, сопутствующие документы, подтверждающие отношения людей".

"Он – вдовец, она – девица, по роду занятий – рабочий и хозяйка". Это – прообраз современного брачного договора, только оформлен он был в Борисове в 1944 году.

© Sputnik Заведующая архивом Елена Карасева

А вот при покупке-продаже имущества к договорам прилагались различные документы, которые подтверждали принадлежность конкретному лицу. Но куда чаще это были просто свидетельские показания. В большинстве случаев – различных органов власти, как военной, так и гражданской. Их содержание – в том числе свидетельство человеческих трагедий военного лихолетья.

© Sputnik Справка об отсутствии недоимки

В одной из справок указано, что "гр-ка М. не имеет живых братьев и сестер. Отец, мать, брат и сестра погибли в 1941 г. в Крупках во время массового расстрела еврейского населения немцами…". Еще из одного документа уточняется, что события происходили 18 сентября.

© Sputnik Документы составлялись буквально на клочках бумаги

Тогда свидетельство о смерти заменяли любые сведения: похоронка, справка из военкомата. Все это приобщалось к наследственным делам. Были еще справки, выданные райсоветами, чтобы человек мог оформить пособие или получить пенсию.

Вот один из документов: "Проявив геройство, погиб 4 августа 1944. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии".

Что характерно, часто на документах отсутствует заверяющая достоверность печать. Вместо нее – "просьба подпись считать действительной".

© Sputnik Такие печати были на документах не всегда

"В привычном понимании сделок как таковых не существовало. Так как тогда официально отсутствовала частная собственность. После окончания войны чаще всего люди пытались удостоверить документы на получения пенсии или банковских вкладов", – говорит Карасева.

Продается лошадь по кличке Барсук

Самым ранним документом Минского областного архива нотариата считается договор от 7 августа 1944 года. Согласно ему двое борисовчан заключили сделку по аренде. В договоре указано, что под сохранность передают "домик с жестяной крышей". Что любопытно, договор безвозмездный, но владелец обязывает жильца "произвести щекатурку", а также "пастеклить окна".

Еще по одному из договоров можно судить о меблировке и внутренней отделке жилищ: "В доме имеются: подвойные окна, внутренние ставни, стол (точенные ножки), деревянный сундук".

© Sputnik Описание домового имущества

И все же недвижимость – редкий предмет сделок. Куда чаще происходили продажи печатных машинок. Самый ходовой товар – скот. Причем хозяевам необходимо было подробно описать коров и лошадей, чтобы избежать обвинений в краже: "Продаю свою корову, рябая (красно-белые пятна) и 8 телят за сумму 20 тысяч рублей"; "Продаю принадлежащую мне лошадь, под кличкой "Барсук" с сбруей и дугой за 3500 рублей фабрике "Профинтерм". Отдельно перечислены масть, недостатки и достоинства животных, к примеру, "гнедая, во лбу звезда, годна к службе в РККА".

© Sputnik Договор о продаже лошади по кличке Барсук

Кстати, нередко расплачивались за скот и зерном. Так, за буренку давали "50 пудов ржи". На случай внезапной утраты составляли копии продуктовых карточек.

Новейшая история нотариального архива

В Минском областном нотариальном архиве сохранились тысячи документов. До марта 2019 года специального хранилища у архива не было.

© Sputnik У входа в здание нотариального архива

При его строительстве большое внимание уделялось системам охраны и пожарной безопасности. Теперь же бумажные свидетельства истории оберегают при помощи специального оборудования. В случае пожара система безопасности способна без вреда для документации потушить огонь всего за 10 секунд.

Документы, представляющие историческую ценность, будут собраны и представлены в музее. Сейчас ведется их "оцифровка", чтобы создать базу данных и сохранить их на долгие годы.

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