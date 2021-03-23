Большинство россиян поддержали возможную блокировку Twitter

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Большинство россиян считают меры Роскомнадзора по отношению к социальной сети Twitter ("Твиттер") оправданными. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте организации.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

ВЦИОМ во вторник опубликовал результаты опроса россиян об отношении к мерам по замедлению работы соцсети.

"Обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов в этой группе, несправедливыми - 23%", - говорится в сообщении.

"Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если сеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73% в этой группе. Неоправданной такую меру считают 27%", - отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Удалена только треть запрещенной информации

Во вторник Роскомнадзор, комментируя темпы удаления запрещенной информации в Twitter, назвал их неудовлетворительными. "Фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор отмечает, что компания могла признать информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.

"Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", - отмечает служба.

Роскомнадзор сообщает, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.