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Большинство россиян поддержали возможную блокировку Twitter
23.03.2021 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Большинство россиян считают меры Роскомнадзора по отношению к социальной сети Twitter ("Твиттер") оправданными. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на
Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.
ВЦИОМ во вторник опубликовал результаты опроса россиян об отношении к мерам по замедлению работы соцсети.
"Обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов в этой группе, несправедливыми - 23%", - говорится в сообщении.
"Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если сеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73% в этой группе. Неоправданной такую меру считают 27%", - отмечается в сообщении ВЦИОМ.
Удалена только треть запрещенной информации
Во вторник Роскомнадзор, комментируя темпы удаления запрещенной информации в Twitter, назвал их неудовлетворительными. "Фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Роскомнадзор отмечает, что компания могла признать информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.
"Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", - отмечает служба.
Роскомнадзор сообщает, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.
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Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные.
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