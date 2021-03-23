Решайте сами: Microsoft разрешила сотрудникам не возвращаться в офис

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Американская IT-корпорация Microsoft разрешила своим сотрудникам самим решать, возвращаться им в офис с удаленки или нет, сообщила во вторник компания.

В Microsoft заявили, что в нынешних условиях важно обеспечить гибкость трудовых условий для работников.

"Сотрудники имеют выбор: вернуться в офис или продолжить работать удаленно. Также они могут скомбинировать оба формата", – говорится в сообщении компании.

При этом в Microsoft отметили, что будет разработана стратегия возврата сотрудников к офисной работе – в ней учтут постоянно меняющиеся эпидемиологические условия. В этой стратегии Microsoft возможность возвращения работников будет оценивать по 6-балльной шкале.

Транснациональная компания Microsoft была основана в 1975-м Полом Алленом и Биллом Гейтсом, ее штаб-квартира расположена в Редмонде (штат Вашингтон). Она специализируется на выпуске программного обеспечения, в частности самой популярной в мире операционной системы Windows.