ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Решайте сами: Microsoft разрешила сотрудникам не возвращаться в офис

23.03.2021 18:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Американская IT-корпорация Microsoft разрешила своим сотрудникам самим решать, возвращаться им в офис с удаленки или нет, сообщила во вторник компания.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Работа из дома: в Латвии занятое население переводят на удаленку

В Microsoft заявили, что в нынешних условиях важно обеспечить гибкость трудовых условий для работников.

"Сотрудники имеют выбор: вернуться в офис или продолжить работать удаленно. Также они могут скомбинировать оба формата", – говорится в сообщении компании.

При этом в Microsoft отметили, что будет разработана стратегия возврата сотрудников к офисной работе – в ней учтут постоянно меняющиеся эпидемиологические условия. В этой стратегии Microsoft возможность возвращения работников будет оценивать по 6-балльной шкале.

Транснациональная компания Microsoft была основана в 1975-м Полом Алленом и Биллом Гейтсом, ее штаб-квартира расположена в Редмонде (штат Вашингтон). Она специализируется на выпуске программного обеспечения, в частности самой популярной в мире операционной системы Windows.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Microsoft заявили, что в нынешних условиях важно обеспечить гибкость трудовых условий для работников.
 
Новости дня
Новости общества
 
С начала августа возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с несанкционированными мероприятиями в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by