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Minsk Open Championship - 2021 входит в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта
23.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Привычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района с начала года завоевали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - 2021 - единственные соревнования в Беларуси, которые входят в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта. Воспитанники клуба Starway боролись за золото с соперниками из России и Украины. Принесло победу и участие в республиканском соревновании Minsk Cup.
Секрет успеха знает Татьяна Божко (видео).
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Привычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района с начала года завоевали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - 2021 -...
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