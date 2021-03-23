Minsk Open Championship - 2021 входит в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта

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Привычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района с начала года завоевали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - 2021 - единственные соревнования в Беларуси, которые входят в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта. Воспитанники клуба Starway боролись за золото с соперниками из России и Украины. Принесло победу и участие в республиканском соревновании Minsk Cup.

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