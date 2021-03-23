Обзор новостей от спасателей

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Неосторожность при курении привела к пожару и гибели мужчины в Шумилинском районе

Трагедия разыгралась накануне вечером. На линию 102 позвонили соседи, рассказав о происшествии. К моменту приезда спасателей языки пламени вылезли наружу, частично обрушилась кровля. Под слоем обрушившихся конструкций огнеборцы нашли бездыханное тело. Оказалось, что мужчина проживал здесь с разрешения хозяйки, которая переехала в другой район на постоянное жительство.

Трагедия в Щучинском районе

Там на пожаре погибли два человека. Рано утром сосед вышел кормить скот и обратил внимание на задымление. Мужчина решил, что односельчане растапливают печь. А когда спустя несколько минут дым показался из-под кровли, сосед позвонил в службу спасения. На полу кухни и одной из комнат бойцы МЧС обнаружили тела хозяина и его сожительницы. Обстоятельства гибели пенсионеров установят следователи. Одна из версий ЧП - неосторожное обращение при курении.

Перекал печи - это основная версия возгорания в Гродненском районе

Две компании отдыхали в частном доме. По заявлению хозяина, печь в течение дня топилась порядка девяти часов. В половине второго ночи мужчина проснулся и увидел, что возле дымохода тлеет деревянная обивка. Хозяин не растерялся, разбудил гостей. Его супруга вызвала спасателей, а он сам до приезда огнеборцев пытался сдерживать распространение огня. В результате ЧП уничтожена кровля и потолочные перекрытия, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Огонь практически полностью уничтожил жилой дом в деревне Петровщина Глубокского района

Происшествие случилось накануне вечером. Еще до приезда спасателей хозяйка жилища, которая проживала одна, самостоятельно покинула горящую постройку. Одна из версий возникшего пожара – нарушение правил эксплуатации печи.

Предположительно поджог стал причиной возгорания автомобиля в Минске на улице Тикоцкого

Минувшей ночью на линию 101 позвонили очевидцы, рассказав о пылающей "Шкоде-Суперб". Огонь повредил моторный отсек. Пламя также расплавило пластиковые элементы рядом припаркованного мини. Следователям предстоит установить мотивы и причины поджога.

Бойцы РОСН накануне вечером штурмовали квартиру на столичной улице Геологической

В МЧС поступила информация от милиции: женщина, страдающая сахарным диабетом, перестала выходить на связь. 68-летняя женщина проживала одна, поэтому соседи и забили тревогу.