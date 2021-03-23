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Именно жаворонки считаются вестниками этой поры года. Они одни из первых прилетают из теплых стран. В Хотлянском сельском доме культуры Узденского района секретами "Соломенных чудес" с готовностью делится со своими учениками руководитель кружка Лариса Курейчик. Лариса Курейчик с детства восхищалась красотой соломенных изделий, самостоятельно одолела науку самобытного ремесла. Начала с простых сувениров, а потом освоила и целые художественные произведения, панно и даже соломенные скульптуры. Все предвестники весны слетятся в Хотляны 27 марта, чтобы с местным колоритом зазывать весну.