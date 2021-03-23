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Двухлетняя девочка утонула в Речицком районе
23.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Трагедия произошла накануне. Около половины одиннадцатого ночи в МЧС позвонила мама ребенка. Она сообщила о том, что дети играли днем во дворе, а теперь она не может отыскать свою малышку. Девочку в итоге нашли самостоятельно - ее тело лежало на поверхности воды возле берега реки Днепр.
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Трагедия произошла накануне. Около половины одиннадцатого ночи в МЧС позвонила мама ребенка. Она сообщила о том, что дети играли днем во дворе, а теперь она не может...
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