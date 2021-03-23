Двухлетняя девочка утонула в Речицком районе

Источник материала: БT

Трагедия произошла накануне. Около половины одиннадцатого ночи в МЧС позвонила мама ребенка. Она сообщила о том, что дети играли днем во дворе, а теперь она не может отыскать свою малышку. Девочку в итоге нашли самостоятельно - ее тело лежало на поверхности воды возле берега реки Днепр.