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С начала августа возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с несанкционированными мероприятиями в Минске

23.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С начала августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с несанкционированными мероприятиями в Минске. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско. В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые совершали преступные деяния.

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску: "В настоящее время мы продолжаем расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступления. Это и Путило, и Протасевич, и Мотолько. Кроме того, у нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела. Они сейчас находятся под стражей. По большому счету ими решались свои узконаправленные цели. Они работали не только на территории Минска, но и других городов. Хотелось бы отметить, что деятельность этой преступной организации носила международный характер, и там были привлечены анархические движения Украины и РФ".

В ходе расследования уголовных дел выявляются и источники финансирования массовых беспорядков. Определено значительное число фактов, когда штрафы оплачивались деньгами, вовлеченными в преступный оборот. Таким средствам дается соответствующий процессуальный статус, и с виновных будут повторно взысканы штрафы.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с несанкционированными мероприятиями в Минске. Об этом заявил сегодня...
 
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