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100 скворечников к столетию БГУ

23.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

100 скворечников к столетию Белгосуниверситета. Студенты и преподаватели своими руками мастерят домики для птиц. Ждут пернатых гостей уютные скворечники. Первыми помочь птицам устроить свои гнезда и приобрести новые "квартиры" взялись активисты студенческих общежитий. Апартаменты для пернатых соседей они постарались сделать не только комфортными, но и яркими. Массовое новоселье птиц ждет 30 марта - новые домики для них разместят в лесопарковой зоне "Дубрава" и на зеленой территории около улицы Октябрьской. Рядом со Свислочью торжественно установят и юбилейный, сотый, скворечник.

 
 
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100 скворечников к столетию Белгосуниверситета. Студенты и преподаватели своими руками мастерят домики для птиц. Ждут пернатых гостей уютные скворечники. Первыми...
 
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