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Милиция призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта

23.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Столичная милиция призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта. Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник ГУВД Михаил Гриб. Отмечается, что правоохранители имеют данные о появлении в интернете призывов к участию горожан в несанкционированных акциях в ближайшие дни. Основная цель - дестабилизация обстановки и инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: "Хочу напомнить, что невыполнение законных требований сотрудников милиции при исполнении ими своих служебных обязанностей влечет ответственность. Административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но и за призывы к ним. С 1 марта этого года вступил в силу обновленный КоАП, согласно которому увеличены размеры штрафов, сроки административных арестов, добавлен новый вид наказания в виде общественных работ. Ответственность ужесточена за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и призывы к ним, оскорбление должностных лиц, неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей, использование и изготовление запрещенных флагов, плакатов, символов, различных эмблем, блокирование дорог и создание аварийной обстановки".

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Ответственность за противоправные действия

В Минский горисполком поступала заявка о проведении массового мероприятия, но с учетом того, что отсутствовали договоры об охране, маршрут не соответствовал нормам, а также из-за эпидситуации, разрешение не дали. Поэтому массовые выходы или призывы будут считаться нарушением законодательства.


 
 
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ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Столичная милиция призывает минчан воздержаться от участия в...
 
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