|
Милиция призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта
23.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Столичная милиция призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта. Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник ГУВД Михаил Гриб. Отмечается, что правоохранители имеют данные о появлении в интернете призывов к участию горожан в несанкционированных акциях в ближайшие дни. Основная цель - дестабилизация обстановки и инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: "Хочу напомнить, что невыполнение законных требований сотрудников милиции при исполнении ими своих служебных обязанностей влечет ответственность. Административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но и за призывы к ним.
Читайте также:
Ответственность за противоправные действия
В Минский горисполком поступала заявка о проведении массового мероприятия, но с учетом того, что отсутствовали договоры об охране, маршрут не соответствовал нормам, а также из-за эпидситуации, разрешение не дали. Поэтому массовые выходы или призывы будут считаться нарушением законодательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Столичная милиция призывает минчан воздержаться от участия в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)