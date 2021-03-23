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В Беларуси еще 10 человек признали политзаключенными. Теперь в списке 298 фамилий

23.03.2021 19:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Фото: Reuters

Все они были осуждены на различные сроки лишения и ограничения свободы по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотрудникам правоохранительных органов, хулиганстве, умышленном уничтожении имущества, массовых беспорядках (ст. 218, 342, 363, 364, 366 УК).

В список политзаключенных добавили 10 человек: Владимир Малаховский, Иван Ракить, Никита Кочур, Андрей Расулов, Сергей Бекаревич, Виктор Шмигельский, Илья Патрушев, Андрей Шевчук, Владислав Устин и Вадим Лукович.

Правозащитники требуют пересмотреть судебные решение в отношении этих политзаключенных, освободить их из-под стражи и применить другие меры, обеспечивающих явку в суд.

 
 
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Правозащитники требуют пересмотреть судебные решение в отношении этих политзаключенных, освободить их из-под стражи и применить другие меры, обеспечивающих явку...
 
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