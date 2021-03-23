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В Гродно задержали главу Союза поляков Анжелику Борис
23.03.2021 19:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали председателя непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Об этом она успела сообщить в своем
«Еду в Ленинский РОВД», — написала женщина. С чем связано ее задержание — не сообщается.
Возможно, оно связано с проверкой польской школы имени Стефана Батории в Гродно — это образовательный центр, где дети изучают польские язык и литературу, традиции и историю Польши.
Ранее Анжелика Борис
Сотрудники прокуратуры также побеседовали с самой Анжеликой Борис. Спрашивали, отмечаются ли в этом образовательном центре национальные польские праздники и приглашают ли на мероприятия польских дипломатов или представителей местной власти.
Прокурорские проверки, по информации Анжелики Борис, проходили в подобных образовательных центрах также в Бресте и Барановичах.
Обострение белорусско-польских отношений
Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси
В ответ Польша
Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.
10 марта прокуратура Бреста
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«Еду в Ленинский РОВД», - написала женщина. С чем связано ее задержание - не сообщается.
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