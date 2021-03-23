В Гродно задержали главу Союза поляков Анжелику Борис

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали председателя непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Об этом она успела сообщить в своем Facebook .

Анжелика Борис. Фото: hrodna.life

«Еду в Ленинский РОВД», — написала женщина. С чем связано ее задержание — не сообщается.

Возможно, оно связано с проверкой польской школы имени Стефана Батории в Гродно — это образовательный центр, где дети изучают польские язык и литературу, традиции и историю Польши.

Ранее Анжелика Борис сообщила , что в школу 16 марта пришли представители прокуратуры. Их интересовали различные аспекты функционирования польского образовательного центра, а также личные данные учителей и методистов, учебные программы, карты и учебники, которые используются для изучения истории Польши.

Сотрудники прокуратуры также побеседовали с самой Анжеликой Борис. Спрашивали, отмечаются ли в этом образовательном центре национальные польские праздники и приглашают ли на мероприятия польских дипломатов или представителей местной власти.

Прокурорские проверки, по информации Анжелики Борис, проходили в подобных образовательных центрах также в Бресте и Барановичах.

Обострение белорусско-польских отношений

Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.