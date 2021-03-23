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Показания обвиняемых в деле Белгазпромбанка

23.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Взятки в Белгазпромбанке и признательные показания в суде.  Сегодня в деле бывших топ-менеджеров финансовой структуры один из обвиняемых – Дмитрий Кузьмич - рассказал, как брались взятки от бизнесмена Кобяка. Предприниматель из Активлизинга был поставлен в условия, когда официально он получал кредитные средства, однако неофициально должен был давать денежные откаты должностным лицам Белгазпромбанка - чиновникам, которые не являлись владельцами банка, а просто распоряжались его деньгами в свою пользу. Была использована классическая схема. Предпринимателю поставили условие - продать за символическую сумму часть доли своей компании эстонской фирме, подконтрольной Бабарико. На ее счета и переводились деньги. После того как в 2016 деятельностью банковских работников заинтересовались правоохранительные органы, деньги стали приносить уже наличными прямо в рабочие кабинеты Белгазпромбанка. Обвиняемый Дмитрий Кузьмич также сегодня в суде подтвердил, что понимает, что деньги были переданы ему незаконно, а фирма-кошелек, куда выводились откаты, фактически не работала, а являлась инструментом для вывода причитающейся ему взятки.
 
 
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Взятки в Белгазпромбанке и признательные показания в суде.  Сегодня в деле бывших топ-менеджеров финансовой структуры один из обвиняемых – Дмитрий Кузьмич -...
 
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