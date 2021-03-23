ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники Белтелекома выдавали информацию о милиционерах "Карателям Беларуси"

23.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работники Белтелекома выдавали информацию о милиционерах "Карателям Беларуси", тем самым разжигая социальную вражду. Об этом говорят материалы расследования уголовных дел. Сегодня МВД и СК сообщили подробности.
 

Под стражей и дают показания

О задержании инженера электросвязи и специалиста по продажам Белтелекома мы сообщали осенью. Тогда же в отношении них были возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Суд признал ряд телеграм-каналов экстремистским материалом 


Как установлено ГУБОП и следователями, обвиняемые не только хотели деанонимизировать правоохранителей. Их главная цель – содействие деструктивным телеграм-каналам, в которых осуществлялись призывы к насилию, уничтожению имущества чиновников, милиционеров, журналистов и общественных деятелей. И уже 22 марта суд признал канал "Каратели Беларуси" экстремистским материалом. Также экстремистскими признаны ресурсы "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ" и группы в этом мессенджере. Риторика, которая звучит в этих каналах, известна: это призывы к беспорядку, блокировке транспорта и вандализму. В то же время правоохранители напоминают, что любые попытки такого рода будут пресекаться, и все причастные будет привлечены к ответственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Белтелекома выдавали информацию о милиционерах "Карателям Беларуси", тем самым разжигая социальную вражду. Об этом говорят материалы расследования...
 
Новости дня
Новости общества
 
Minsk Open Championship - 2021 входит в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by