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Под стражей и дают показания

Суд признал ряд телеграм-каналов экстремистским материалом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники Белтелекома выдавали информацию о милиционерах "Карателям Беларуси" Работники Белтелекома выдавали информацию о милиционерах "Карателям Беларуси", тем самым разжигая социальную вражду. Об этом говорят материалы расследования...

Работники Белтелекома выдавали информацию о милиционерах "Карателям Беларуси", тем самым разжигая социальную вражду. Об этом говорят материалы расследования уголовных дел. Сегодня МВД и СК сообщили подробности.О задержании инженера электросвязи и специалиста по продажам Белтелекома мы сообщали осенью. Тогда же в отношении них были возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как установлено ГУБОП и следователями, обвиняемые не только хотели деанонимизировать правоохранителей. Их главная цель – содействие деструктивным телеграм-каналам, в которых осуществлялись призывы к насилию, уничтожению имущества чиновников, милиционеров, журналистов и общественных деятелей. И уже 22 марта суд признал канал "Каратели Беларуси" экстремистским материалом. Также экстремистскими признаны ресурсы "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ" и группы в этом мессенджере. Риторика, которая звучит в этих каналах, известна: это призывы к беспорядку, блокировке транспорта и вандализму. В то же время правоохранители напоминают, что любые попытки такого рода будут пресекаться, и все причастные будет привлечены к ответственности.