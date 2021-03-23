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Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу
23.03.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 27 марта с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 27 марта с...
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