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Начался суд над участниками "пинской бойни" в ночь после выборов

23.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На скамье подсудимых 14 человек. Статья на всех одна -  "Массовые беспорядки". Обвиняемым грозит лишение свободы  сроком от 3 до 8 лет. Фигуранты 9 августа прошлого года участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома. Учинили погромы, участвовали в драке с милицией. В ход шли доски, камни, бутылки, уличные урны и арматура, тротуарная плитка и фрагменты бетонных парапетов. После чего протестующие уничтожили и повредили спецтранспорт и имущество милиции, а также физических и юридических лиц.

 
 
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На скамье подсудимых 14 человек. Статья на всех одна -  "Массовые беспорядки". Обвиняемым грозит лишение свободы  сроком от 3 до 8 лет. Фигуранты 9 августа прошлого...
 
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