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Парламентарии о попытках искажения исторических фактов

Беларусь и Россия против попыток переписать историю

Патриотическое воспитание начинается с детства

Предложения участников конференции применят на практике

Историческая память в книжном наследии и в цифре

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили в Доме правительства Противостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму сможем сохранив историческую правду. Наша история и патриотизм - это важнейшие...

Противостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму сможем сохранив историческую правду. Наша история и патриотизм - это важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили сегодня в Овальном зале Дома правительства. На международной научно-практической конференции собрались белорусские и зарубежные эксперты - депутаты, видные ученые, управленцы, общественники и студенты. Как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и не допустить переписывания истории - мнения выслушалаЕдинство народа - великая ценность, наша обязанность его сохранить. Пожалуй, это лейтмотив конференции, тон которой задал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. В 2020 на Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма информационная атака. Но белорусы выстояли, ведь большинство граждан помнит уроки прошлого и на генетическом уровне не приемлет насилия. Дальше задача общества поставить заслон попыткам переписать историю. И у парламента здесь много работы.Широкий общественный диалог, прошедший в Беларуси накануне, в том числе и на диалоговых площадках, Всебелорусском народном собрании, выявил потребность в закреплении норм, которые не допускают искажения истории.И в этой работе у Беларуси и России много общего. Ведь связывает страны не только экономика, но и война - самая кровопролитная в истории человечества.События после выборов стали сигналом обществу - в патриотическом воспитании молодежи пробелы. Если не заниматься этим с самого раннего школьного возраста, нишу быстро заполняет интернет с насаждением чуждых нам идеалов и моральных устоев.С сентября у школьников новые учебные программы. Так, история Беларуси в 11 классе предусматривает рассмотрение проблемы коллаборационизма, геноцида белорусского народа. Сейчас идет работа над методическим пособием, что посвящено истории белорусских государственных символов.От участников конференции прозвучало сегодня немало и других интересных предложений.Страницы этих изданий пропитаны болью тех, кто сражался за родную землю, и гордостью за героев. На конференции немало говорили и о памяти исторической в книжном наследии. Но больше проблем с цифровыми форматами. Здесь еще предстоит заполнять пробелы, ведь "Википедия", как справедливо было замечено одним их спикеров конференции, не напишет за нас историю.