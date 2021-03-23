ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили в Доме правительства

23.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Противостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму  сможем сохранив историческую правду. Наша история и патриотизм - это важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили сегодня в Овальном зале Дома правительства. На международной научно-практической конференции собрались белорусские и зарубежные эксперты - депутаты, видные ученые, управленцы, общественники и студенты. Как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и не допустить переписывания истории - мнения выслушала Алеся Высоцкая.

Единство народа - великая ценность,  наша обязанность его сохранить. Пожалуй, это лейтмотив конференции, тон которой задал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. В 2020 на Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма информационная атака. Но белорусы выстояли, ведь большинство граждан помнит уроки прошлого и на генетическом уровне не приемлет насилия. Дальше  задача общества поставить заслон попыткам переписать историю. И у парламента здесь много работы. 

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Нам предстоит масштабная работа в рамках Конституционной комиссии по актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время, на весенней сессии, мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. В этом же ключе нам следует посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и средств массовой информации".

Парламентарии о попытках искажения исторических фактов

Широкий общественный диалог, прошедший в Беларуси накануне, в том числе и на диалоговых площадках, Всебелорусском народном собрании, выявил потребность в закреплении норм, которые не допускают искажения истории. 

Беларусь и Россия против попыток переписать историю

И в этой работе у Беларуси и России много общего. Ведь связывает страны не только экономика, но и война - самая кровопролитная в истории человечества. 

События после выборов стали сигналом обществу - в патриотическом воспитании молодежи пробелы. Если не заниматься этим с самого раннего школьного возраста, нишу быстро заполняет интернет с насаждением чуждых нам идеалов и моральных устоев. 

Патриотическое воспитание начинается с детства

С сентября у школьников новые учебные программы. Так, история Беларуси в 11 классе предусматривает рассмотрение проблемы коллаборационизма, геноцида белорусского народа. Сейчас идет работа над методическим пособием, что посвящено истории белорусских государственных символов.
 

Предложения участников конференции применят на практике

От участников конференции прозвучало сегодня немало и других интересных предложений. 

Историческая память в книжном наследии и в цифре

Страницы этих изданий пропитаны болью тех, кто сражался за родную землю, и гордостью за героев. На конференции немало говорили и о памяти исторической в книжном наследии. Но больше проблем  с цифровыми форматами. Здесь еще предстоит заполнять пробелы, ведь "Википедия", как справедливо было замечено одним их спикеров конференции, не напишет за нас историю. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму  сможем сохранив историческую правду. Наша история и патриотизм - это важнейшие...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно задержали главу Союза поляков Анжелику Борис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by