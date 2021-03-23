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О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили в Доме правительства
23.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротивостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму сможем сохранив историческую правду. Наша история и патриотизм - это важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили сегодня в Овальном зале Дома правительства. На международной научно-практической конференции собрались белорусские и зарубежные эксперты - депутаты, видные ученые, управленцы, общественники и студенты. Как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и не допустить переписывания истории - мнения выслушала Алеся Высоцкая.
Единство народа - великая ценность, наша обязанность его сохранить. Пожалуй, это лейтмотив конференции, тон которой задал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. В 2020 на Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма информационная атака. Но белорусы выстояли, ведь большинство граждан помнит уроки прошлого и на генетическом уровне не приемлет насилия. Дальше задача общества поставить заслон попыткам переписать историю. И у парламента здесь много работы.
Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Нам предстоит масштабная работа в рамках Конституционной комиссии по актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время, на весенней сессии, мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. В этом же ключе нам следует посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и средств массовой информации".
Парламентарии о попытках искажения исторических фактовШирокий общественный диалог, прошедший в Беларуси накануне, в том числе и на диалоговых площадках, Всебелорусском народном собрании, выявил потребность в закреплении норм, которые не допускают искажения истории.
Беларусь и Россия против попыток переписать историюИ в этой работе у Беларуси и России много общего. Ведь связывает страны не только экономика, но и война - самая кровопролитная в истории человечества.
События после выборов стали сигналом обществу - в патриотическом воспитании молодежи пробелы. Если не заниматься этим с самого раннего школьного возраста, нишу быстро заполняет интернет с насаждением чуждых нам идеалов и моральных устоев.
Патриотическое воспитание начинается с детстваС сентября у школьников новые учебные программы. Так, история Беларуси в 11 классе предусматривает рассмотрение проблемы коллаборационизма, геноцида белорусского народа. Сейчас идет работа над методическим пособием, что посвящено истории белорусских государственных символов.
Предложения участников конференции применят на практикеОт участников конференции прозвучало сегодня немало и других интересных предложений.
Историческая память в книжном наследии и в цифреСтраницы этих изданий пропитаны болью тех, кто сражался за родную землю, и гордостью за героев. На конференции немало говорили и о памяти исторической в книжном наследии. Но больше проблем с цифровыми форматами. Здесь еще предстоит заполнять пробелы, ведь "Википедия", как справедливо было замечено одним их спикеров конференции, не напишет за нас историю.
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Противостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму сможем сохранив историческую правду. Наша история и патриотизм - это важнейшие...
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