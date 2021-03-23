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Открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра"
23.03.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы буквально час назад обсудили в столице на открытой диалоговой площадке "БРСМ: вчера, сегодня, завтра". Дискуссия в Академии управления при Президенте объединила 35 активистов. Среди волнующих тем - трудоустройство и предоставление мест в общежитиях, организация досуга и назначение стипендий студентам. По итогам открытого диалога сформируют приоритетные направления работы. Предложения будут внесены в стратегию развития молодежного движения на ближайшие 5 лет.
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Роль и место молодежи в реализации государственной политики, а также развитие студотрядовского движения. Эти и другие вопросы буквально час назад обсудили в...
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