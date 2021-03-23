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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Круглый стол по вопросам противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом Как противостоять экстремизму? Эта тема на повестке Следственного комитета. В частности, передовой опыт следственных подразделений обсуждают в широком кругу...

Как противостоять экстремизму? Эта тема на повестке Следственного комитета. В частности, передовой опыт следственных подразделений обсуждают в широком кругу специалистов - МВД, КГБ, Генпрокуратуры и Департамента финансовых расследований, а также коллег из Следственного комитета России. В ближайшие два дня планируется рассмотреть особенности разведки в интернете, использования открытых источников данных и вопросы противодействия финансирования деструктивной деятельности. Отдельное внимание информационной безопасности. Зачастую авторы призывов в интернете преследуют сугубо корыстные цели.Специалисты также обменяются мнениями и прогрессивными методами расследования преступлений в сфере экстремизма и общественной безопасности. Важно повысить оперативность взаимодействия по розыску и задержанию преступников, считают в Следственном комитете.