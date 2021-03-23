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Круглый стол по вопросам противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом

24.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как противостоять экстремизму? Эта тема на повестке Следственного комитета. В частности,  передовой опыт следственных подразделений обсуждают в широком кругу специалистов - МВД, КГБ, Генпрокуратуры и Департамента финансовых расследований, а также коллег из Следственного комитета России. В ближайшие два дня планируется рассмотреть особенности разведки в интернете, использования открытых источников данных и вопросы противодействия финансирования деструктивной деятельности. Отдельное внимание  информационной безопасности. Зачастую авторы призывов в интернете преследуют сугубо корыстные цели.

Дмитрий Гора, Председатель Следственного комитета Беларуси: "Следственный комитет играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимает все меры по борьбе с массовыми беспорядками, групповыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении должностных лиц. Белорусским правоохранителям важно учитывать и передовой опыт наших друзей и партнеров. В этой связи проводимый Следственными комитетами Беларуси и России круглый стол по вопросам противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом, имеет важное практическое значение для обмена знаниями, методиками расследования с целью еще более эффективного пресечения любых деструктивных проявлений, сохранения общественного спокойствия и стабильности".

Специалисты также обменяются мнениями и прогрессивными методами расследования преступлений в сфере экстремизма и общественной безопасности. Важно повысить оперативность взаимодействия по розыску и задержанию преступников, считают в Следственном комитете.

 
 
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Как противостоять экстремизму? Эта тема на повестке Следственного комитета. В частности,  передовой опыт следственных подразделений обсуждают в широком кругу...
 
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