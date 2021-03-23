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В. Корнилов: Сегодня весь мир плечом к плечу должен бороться за сохранение исторической памяти о Великой Победе

24.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Листать страницы истории и не предавать забвению события, которые пропитаны болью народа,  особенно важно для воспитания молодежи, которой, учитывая нынешние реалии, порой сложно понять истинные ценности. Когда в одной стране в скорбную дату вспоминают жертв нацизма и весь народ сплачивается в едином порыве отдать дань уважения погибшим от рук карателей, в  другой  беглая домохозяйка, которая якобы болеет за свой народ,  даже не вспоминает о тех событиях, но возлагает цветы к памятнику Калиновскому. А еще не брезгует сделать снимок с человеком, который связан с массовыми убийствами в Одессе. Не допустить прославления преступников и искажения исторических фактов - к этому призывает и российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист: "Заметьте: что в Хатыни заживо сжигали людей, что в Одессе заживо сожгли. Возможно, в этом смысле Тихановская и Гончаренко нашли друг друга, прославляя тех, кто сжигал. Вот эта БЧБ-оппозиция  не очень чествует наших победителей, и это факт. Не надо забывать, что в координационный совет Тихановской входит до сих пор госпожа Алексиевич, которая вообще не так давно заявила, что Беларусь - это страна предателей и полицаев. Я считаю, что сейчас весь мир плечом к плечу должен бороться за сохранение исторической памяти о Победе, о Великой Победе добра над злом.  И то, что сейчас творится в мире, - это крайне тревожный сигнал для всего нормального человечества, для нормальных людей, уж тем более для Беларуси и России, которые пережили весь этот ужас нацистской оккупации. Я смотрю, сейчас в Америке к изданию готовится книга американского профессора истории, который уже доказывает, что Гитлер был меньшим злом, чем Сталин. Следующим после этого этапа будет однозначная героизация Гитлера и оправдание нацистских злодеяний. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить".

 
 
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Листать страницы истории и не предавать забвению события, которые пропитаны болью народа,  особенно важно для воспитания молодежи, которой, учитывая нынешние...
 
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