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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Корнилов: Сегодня весь мир плечом к плечу должен бороться за сохранение исторической памяти о Великой Победе Листать страницы истории и не предавать забвению события, которые пропитаны болью народа, особенно важно для воспитания молодежи, которой, учитывая нынешние...

Листать страницы истории и не предавать забвению события, которые пропитаны болью народа, особенно важно для воспитания молодежи, которой, учитывая нынешние реалии, порой сложно понять истинные ценности. Когда в одной стране в скорбную дату вспоминают жертв нацизма и весь народ сплачивается в едином порыве отдать дань уважения погибшим от рук карателей, в другой беглая домохозяйка, которая якобы болеет за свой народ, даже не вспоминает о тех событиях, но возлагает цветы к памятнику Калиновскому. А еще не брезгует сделать снимок с человеком, который связан с массовыми убийствами в Одессе. Не допустить прославления преступников и искажения исторических фактов - к этому призывает и российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.