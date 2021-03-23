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Неравнодушные к судьбе страны белорусы собрались на пикеты возле зданий дипмиссий США и Украины
24.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтабильная экономика и эффективная работа предприятий - это важный фактор развития страны и ее независимости. Впрочем, укреплять позиции вынуждены по всем фронтам, ведь то и дело приходится противостоять внешнему давлению, отстаивать историческую правду и бороться с героизацией нацизма.
Так, сегодня неравнодушные к судьбе своей страны белорусы собрались на
Попытки внешнего вмешательства и давления на Беларусь не раз подмечало Министерство иностранных дел. Об этом говорили эксперты, дискутировало интернет-сообщество. Как правильно жить, не раз пытались научить белорусов Соединенные Штаты, хотя в самой Америке только за последний год головной боли хватало. Протесты BLM, скандалы вокруг выборов, штурм Капитолия. Высказать свою точку зрения под здание посольства США в Минске пришла молодежь.
Нарекания звучат и в адрес украинских властей. Новый западный друг стал по стечению обстоятельств лучше старых двух. Риторика не отстает от заокеанского партнера. А тем временем в самой Незалежной есть на что обратить внимание. Внешний госдолг страны только за прошлый год составил более 125 млрд долларов. Это более 83% ВВП. И это, к сожалению, не единственная проблема.
И хотя сегодня борьба за независимость перешла в другой формат - информационный, цифровой или экономический, память о трагическом отстаивании суверенитета для белорусов до сих пор остается святой. Выступить против возрождения нацизма - еще одно направление пикета возле посольства Украины. К митингующим вышел украинский посол Игорь Кизим. К дипломату тут же полетели вопросы о ходе расследования нападения на людей в Одесском доме профсоюзов в 2014 году.
В Бресте белорусы пришли к генконсульству Украины с плакатами "Нет реабилитации нацистских преступников!" и "Одесса - Хатынь XXI века"."Мой дедушка - Герой Советского Союза Сергей Гуденко. Погиб 23 июня 1941 года, защищая город Владимиро-Волынский. Похоронен там же. Я просто не могу смотреть на то, что происходит сейчас в нашей братской Украине, и призываю всех не позволять подниматься коричневой чуме! Все мы знаем, что такое фашизм. У каждого в семье есть погибшие деды, прадеды, отцы. Это ни в коем случае нельзя забывать!"
"Нас тревожит политика, которая происходит сейчас в Украине по поводу героизации фашистских принципов, именно фашистской направленности. Мы против вмешательства в первую очередь и в нашу страну в каких-то моментах, в социальную сферу в том числе. Мы считаем: пусть сначала наведут порядок у себя".
Страна в центре Европы была и останется целью геополитических интересов третьих сил. Чтобы ее заполучить, в ход идут самые разные ухищрения. В такой ситуации следует сохранить свои ценности, свою историю и, что еще важно - свою самостоятельность.
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Стабильная экономика и эффективная работа предприятий - это важный фактор развития страны и ее независимости. Впрочем, укреплять позиции вынуждены по всем...
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