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Задержана глава Союза поляков Беларуси

24.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Гродно сегодня задержали главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.

Она успела написать на своей странице в социальной сети о том, что ее везут в Ленинское РУВД Гродно. В УВД Гродненского облисполкома Onliner подтвердили, что Борис задержана.

«Гражданка Борис доставлена в Ленинское РУВД. Начат административный процесс. Поводом для начала административного процесса послужили определенные действия, совершенные несколько дней назад. Они содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»,  — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Напомним, что между Польшей и Белаурусью разгорается очередной дипломатический скандал. Все началось 28 февраля. Тогда, по информации Генпрокуратуры Бреста, состоялось «незаконное массовое мероприятие» в помещении, которое арендует «Брестский форум польских локальных инициатив» и «Польская школа». Сообщалось, что на мероприятии участники  исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый. Позднее по уголовному делу о героизации военных преступников был задержан соучредитель «Польской школы» в Бресте.

Прошедшее мероприятие, как оказалось, посетил и консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. Из-за этого 9 марта в МИД  вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и вручили ноту протеста, а консула выслали из Беларуси. Польша в ответ высылала двух белорусских дипломатов.

С каким мероприятием связано задержание Анжелики Борис -- пока неясно.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно сегодня задержали главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.
 
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