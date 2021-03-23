Количество политзаключенных выросло в Беларус сразу на 10 человек

В Беларуси 23 марта стало на десять политических заключенных больше. Об этом рассказали правозащитники.

Правозащитное сообщество 23 марта признало политзаключенными осужденных по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции или сопротивлении с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 Уголовного кодекса).

Политзаключенными признаны: Владимир Малаховский (осужден на 3,5 года лишения свободы по ст. 364 УК), Иван Ракить (2,5 года по ст. 363 УК), Никита Кочур (4 года по ст. 363 УК), Андрей Расулов (3 года по ст. 363, ч. 1 ст. 342 УК), Сергей Бекаревич (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Виктор Шмигальский (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Илья Патрушев (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Андрей Шевчук (2,5 года по ст. 364, ч. 1 ст. 342 УК), Владислав Устин (3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ст. 364 УК), Вадим Лукович (2 года лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК).

Таким образом, количество политзаключенных в стране выросло до 298.