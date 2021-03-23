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В "Великом Камне" новый резидент – компания с проектом в сфере традиционной китайской медицины

24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Великий Камень" в этом году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может еще вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь зарегистрировали новую компанию: проект в сфере традиционной китайской медицины. 

Организовать производство медпрепаратов планируют, к слову, уже в этом году. Подробности в репортаже Антона Малюты.

Уже в этом году в "Великом Камне" начнут производить медпрепараты. Их впоследствии будут поставлять и на внешние рынки: в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны. Кроме того, в планах создать Евразийский центр традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения. Изначально он будет предоставлять услуги резидентам, китайским и иностранным сотрудникам индустриального парка. И если тестовый период окажется успешным, центр будет готов принять всех желающих. 

Цай Чуаньцин, генеральный директор компании-резидента: "Сегодня мы стали резидентами индустриального парка "Великий камень". Надеемся, что все заинтересованные ведомства помогут нам как можно быстрее зарегистрировать китайские медицинские изделия в Беларуси. Тогда начнется полноценная работа, которая станет новой отправной точкой для развития медицины в двух странах".

Компания по производству медпрепаратов стала 69-м резидентом парка. До конца года планируется принять еще не менее десятка. География широкая - здесь работают компании из 14 стран. Они выпускают автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели Евро-6 и сверхмощные коробки передач. Однако проекта в сфере традиционной китайской медицины еще не было. И это весомое пополнение.

Инвестиции в "Великий Камень" за время реализации проекта составили 650 миллионов долларов. Около половины предприятий индустриального парка уже приступили к деятельности. На предприятиях резидентах работают свыше тысячи человек, из них более 80 процентов белорусы. Напомним, в минувшем году эксперты Financial Times назвали "Великий Камень" лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути". 

 
 
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"Великий Камень" в этом году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может еще вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне...
 
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