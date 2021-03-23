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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Великом Камне" новый резидент – компания с проектом в сфере традиционной китайской медицины "Великий Камень" в этом году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может еще вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне...

"Великий Камень" в этом году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может еще вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь зарегистрировали новую компанию: проект в сфере традиционной китайской медицины.Организовать производство медпрепаратов планируют, к слову, уже в этом году. Подробности в репортажеУже в этом году в "Великом Камне" начнут производить медпрепараты. Их впоследствии будут поставлять и на внешние рынки: в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны. Кроме того, в планах создать Евразийский центр традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения. Изначально он будет предоставлять услуги резидентам, китайским и иностранным сотрудникам индустриального парка. И если тестовый период окажется успешным, центр будет готов принять всех желающих.Компания по производству медпрепаратов стала 69-м резидентом парка. До конца года планируется принять еще не менее десятка. География широкая - здесь работают компании из 14 стран. Они выпускают автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели Евро-6 и сверхмощные коробки передач. Однако проекта в сфере традиционной китайской медицины еще не было. И это весомое пополнение.Инвестиции в "Великий Камень" за время реализации проекта составили 650 миллионов долларов. Около половины предприятий индустриального парка уже приступили к деятельности. На предприятиях резидентах работают свыше тысячи человек, из них более 80 процентов белорусы. Напомним, в минувшем году эксперты Financial Times назвали "Великий Камень" лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути".