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Технопарк в Минске как возможность предложить свою идею производству
24.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКадры для IT-сферы в Беларуси готовят со школы. С начала года в Минске открылся детский технопарк. Здесь учат писать коды, заниматься компьютерным моделированием и разрабатывать собственные программы. Первые шаги в сфере высоких технологий можно продолжить после и онлайн. Пока технопарк делает первые шаги при поддержке технических вузов, но вскоре к проекту подключатся и IT-компании и лидеры рынка телекоммуникационных технологий.
Новый взгляд сегодня ценится во всем мире. Ставка на инновации, которые нужны в каждой сфере. Именно по ним измеряется успех в своем сегменте. А значит, спрос на разработки велик, и он будет только расти. Светлана Лукьянюк об IT-образовании.
Технопарк стартовал с начала года. И уже вторая смена. 24 дня на то, чтобы попробовать себя ІТ-разработчиком, освоить 3D-моделирование. Сейчас технопарк - на базе радиотехнического колледжа. Совет школьникам могут дать и те, кто здесь уже учится.
Строительство комплекса зданий технопарка планируется завершить к концу 2022 года. Об этом заявил премьер-министр. Первый объект - школа - появится уже этой осенью. Пока же на других площадках обкатывают учебные программы. Этот временной лаг будет использован для того, чтобы в новый технопарк войти не с чистого листа, а полномасштабно запуститься с момента его открытия.
В технопарке предусмотрены три основных здания: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школа. Отдельно будет располагаться зеленая химия, робототехника, информационные и компьютерные технологии. Вся работа направлена на выявление и развитие у школьников способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. И, конечно, создание таких новых обучающих платформ - это инвестиции в будущее.
У школьников здесь будут развивать и стартап-мышление. Они более восприимчивы к новым технологиям. Самые смелые идеи, да еще с научной базой, готовы помогать и монетизировать. Есть мировая практика: если 1 идея из 10 становится продуктом и покупается рынком, то это суперэффективный стартап. И это учитывают и инвесторы.
Для того, чтобы попасть в Национальный технопарк, школьникам нужно проявить себя в каких-то творческих мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, затем пройти тестирование и собеседование.
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Кадры для IT-сферы в Беларуси готовят со школы. С начала года в Минске открылся детский технопарк. Здесь учат писать коды, заниматься компьютерным моделированием и...
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