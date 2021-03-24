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Накануне Дня Воли площадь Победы в Витебске огородили турникетами
24.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне Дня Воли площадь Победы в Витебске огородили турникетами — как и перед 9 августа, основным днем голосования на президентских выборах в прошлом году,
Турникеты на площади Победы установили перед концертом Григория Лепса, который должен был состояться 8 августа. Но Лепс
Ограждения на площади Победы задержались надолго — почти на полгода, хотя после первых протестов манифестанты, похоже, уже не собирались ее занять. Когда же
Внутри этих ограждений провели областные «Дажынкі», затем они хранили безопасность главной елки города. И только в 2021 году — после новогодних праздников и демонтажа елки — турникеты исчезли.
В канун 25 марта, когда белорусы традиционно празднуют День Воли в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, площадь Победы вновь окружили турникетами. Они появились тут днем 23 марта.
Как и в августе, турникеты стоят только на развлекательной части площади Победы. На противоположной, возле мемориального комплекса «Три штыка», — ограждений нет.
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Так же было перед 9 августа, основным днем голосования на президентских выборах в прошлом году.
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