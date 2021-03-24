Источник материала: Tut.by

Накануне Дня Воли площадь Победы в Витебске огородили турникетами — как и перед 9 августа, основным днем голосования на президентских выборах в прошлом году, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Сергей Серебро

Турникеты на площади Победы установили перед концертом Григория Лепса, который должен был состояться 8 августа. Но Лепс отказался выступать в Беларуси перед выборами, сцену на главной площади в Витебске демонтировали, а ограждение оставили.

Ограждения на площади Победы задержались надолго — почти на полгода, хотя после первых протестов манифестанты, похоже, уже не собирались ее занять. Когда же 16 августа , после обещания властей не разгонять мирные акции, демонстранты все же собрались на самой большой площади города, эти ограждения не сыграли никакой роли.

Внутри этих ограждений провели областные «Дажынкі», затем они хранили безопасность главной елки города. И только в 2021 году — после новогодних праздников и демонтажа елки — турникеты исчезли.

В канун 25 марта, когда белорусы традиционно празднуют День Воли в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, площадь Победы вновь окружили турникетами. Они появились тут днем 23 марта.

Как и в августе, турникеты стоят только на развлекательной части площади Победы. На противоположной, возле мемориального комплекса «Три штыка», — ограждений нет.