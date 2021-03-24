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МИД Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси из-за задержания Анжелики Борис

24.03.2021 09:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского временного поверенного в связи с задержанием лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

Польское внешнеполитическое ведомство заявило, что выражает протест против задержания представителя белорусского Союза поляков Анжелики Борис, поэтому вчера в МИД Польши был вызван временный поверенный посольства Беларуси.

«Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленный сигнал, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси, касающимся защиты национальных меньшинств, и двусторонним польско-белорусским обязательствам, касающимся защиты польского меньшинства», - говорится в заявлении.

МИД Польши отмечает, что деятельность Союза поляков в Беларуси направлена на сохранение и поддержку польской культуры, традиций, образования и языка. А арест Борис наносит удар по добрым отношениям между странами и по традиционному белорусскому мультикультурализму. Варшава расценивает такие действия со стороны Минска как ликвидацию польской идентичности.

Министерство внутренних дел Польши обратилось к властям Беларуси:

«Мы призываем как можно скорее освободить главу Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства».

Напомним, вчера в Гродно задержали главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. В отношении нее начат административный процесс по статье 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» из-за «определенных действий, совершенных несколько дней назад».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского временного поверенного в связи с задержанием лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики...
 
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