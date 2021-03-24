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МИД Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси из-за задержания Анжелики Борис
24.03.2021 09:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского временного поверенного в связи с задержанием лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис. Об этом
Польское внешнеполитическое ведомство заявило, что выражает протест против задержания представителя белорусского Союза поляков Анжелики Борис, поэтому вчера в МИД Польши был вызван временный поверенный посольства Беларуси.
«Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленный сигнал, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси, касающимся защиты национальных меньшинств, и двусторонним польско-белорусским обязательствам, касающимся защиты польского меньшинства», - говорится в заявлении.
МИД Польши отмечает, что деятельность Союза поляков в Беларуси направлена на сохранение и поддержку польской культуры, традиций, образования и языка. А арест Борис наносит удар по добрым отношениям между странами и по традиционному белорусскому мультикультурализму. Варшава расценивает такие действия со стороны Минска как ликвидацию польской идентичности.
Министерство внутренних дел Польши обратилось к властям Беларуси:
«Мы призываем как можно скорее освободить главу Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства».
Напомним, вчера в Гродно
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Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского временного поверенного в связи с задержанием лидера неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелики...
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