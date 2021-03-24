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Глава БХК Олег Гулак вызван на допрос в Следственный комитет
24.03.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск 24 марта. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак 24 марта вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщает БХК.
Детали уголовного дела не указаны.
"Белорусский Хельсинкский комитет расценивает это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации", — говорится в сообщении БХК.
В этой связи правозащитная организация напоминает, что ее волонтеры "наблюдали за выборами, защищали адвокатов с использованием международных механизмов, защищали права белорусов на пенсии, работали для отмены принудительного труда (декреты "о тунеядцах" и "о деревообработке", распределение), постоянно информировали международные органы о ситуации в стране".
БелаПАН.
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Минск 24 марта. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак 24 марта вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве...
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