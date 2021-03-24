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Глава БХК Олег Гулак вызван на допрос в Следственный комитет

24.03.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск 24 марта. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак 24 марта вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщает БХК.

Детали уголовного дела не указаны.

"Белорусский Хельсинкский комитет расценивает это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации", — говорится в сообщении БХК.

В  этой связи правозащитная организация напоминает, что ее волонтеры "наблюдали за выборами, защищали адвокатов с использованием международных механизмов, защищали права белорусов на пенсии, работали для отмены принудительного труда (декреты "о тунеядцах" и "о деревообработке", распределение), постоянно информировали международные органы о ситуации в стране".

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск 24 марта. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак 24 марта вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве...
 
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