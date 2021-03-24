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В Гомеле в одной из новостроек в 104-м микрорайоне откроют педиатрическое отделение
24.03.2021 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Встроенное в жилой дом педиатрическое отделение вскоре откроется на улице Рябиновой. Такой проект реализуется в Гомеле впервые,
Сегодня в 104-м микрорайоне проживает около четырех тысяч детей — и количество новоселов с каждым годом увеличивается. Детское отделение на улице Жемчужной перегружено.
Планируется, что в новом отделении в смену можно будет организовать до 90 посещений, прием будут вести четыре врача-педиатра.
Уже готовы к работе прививочный и процедурный кабинеты для вакцинации и забора анализа крови из вены, кабинет функциональной диагностики для ЭКГ.
Медицинское учреждение имеет отдельную инженерную систему, не зависящую от жилого дома. Здесь своя электрощитовая, водомерный и тепловой узлы. Также установлена система шумоизоляции.
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Сегодня в 104-м микрорайоне проживает около четырех тысяч детей, и количество новоселов с каждым годом увеличивается.
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