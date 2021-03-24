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В Гомеле в одной из новостроек в 104-м микрорайоне откроют педиатрическое отделение

24.03.2021 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встроенное в жилой дом педиатрическое отделение вскоре откроется на улице Рябиновой. Такой проект реализуется в Гомеле впервые, сообщают «Гомельские ведомости».


Сегодня в 104-м микрорайоне проживает около четырех тысяч детей — и количество новоселов с каждым годом увеличивается. Детское отделение на улице Жемчужной перегружено.

Планируется, что в новом отделении в смену можно будет организовать до 90 посещений, прием будут вести четыре врача-педиатра.

Уже готовы к работе прививочный и процедурный кабинеты для вакцинации и забора анализа крови из вены, кабинет функциональной диагностики для ЭКГ.

Медицинское учреждение имеет отдельную инженерную систему, не зависящую от жилого дома. Здесь своя электрощитовая, водомерный и тепловой узлы. Также установлена система шумоизоляции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в 104-м микрорайоне проживает около четырех тысяч детей, и количество новоселов с каждым годом увеличивается.
 
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