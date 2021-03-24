В Гомеле в одной из новостроек в 104-м микрорайоне откроют педиатрическое отделение

Источник материала: Tut.by

Встроенное в жилой дом педиатрическое отделение вскоре откроется на улице Рябиновой. Такой проект реализуется в Гомеле впервые, сообщают «Гомельские ведомости».





Сегодня в 104-м микрорайоне проживает около четырех тысяч детей — и количество новоселов с каждым годом увеличивается. Детское отделение на улице Жемчужной перегружено.

Планируется, что в новом отделении в смену можно будет организовать до 90 посещений, прием будут вести четыре врача-педиатра.

Уже готовы к работе прививочный и процедурный кабинеты для вакцинации и забора анализа крови из вены, кабинет функциональной диагностики для ЭКГ.

Медицинское учреждение имеет отдельную инженерную систему, не зависящую от жилого дома. Здесь своя электрощитовая, водомерный и тепловой узлы. Также установлена система шумоизоляции.