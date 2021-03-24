﻿ Вместо остановки на вокзале в Могилеве предлагают построить кафе. Его эскиз обсуждают. 21.by
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Вместо остановки на вокзале в Могилеве предлагают построить кафе. Его эскиз обсуждают

24.03.2021 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на железнодорожном вокзале вместо остановки может появиться кафе — его эскиз сейчас обсуждают. Заказчик готов отремонтировать и расширить парковку и провести благоустройство. Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции начнется 26 марта и продлится до 19 апреля, сообщает горисполком.


Скриншот эскизного предложения с сайта Моггорисполкома

Заказчик проекта — «МогилевФудЛайн». Компания предлагает построить на улице Первомайской недалеко от здания касс железнодорожного вокзала двухэтажное — судя по эскизу — заведение общепита. Предполагается разместить его на месте нынешней остановки общественного транспорта через дорогу от офиса Могилевского отделения Белорусской железной дороги.

Заказчик готов построить здание, а также отремонтировать существующую парковку и расширить ее, остановку реконструировать, территорию благоустроить. Под благоустройством в этом случае нужно понимать снос деревьев, пересадку кустов, посадку новых деревьев и кустов, установку скамеек, торшеров и урн.


Скриншот эскизного предложения с сайта Моггорисполкома

Как участвовать в общественном обсуждении, смотрите тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Саму остановку общественного транспорта заказчик предлагает реконструировать.
 
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