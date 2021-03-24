Вместо остановки на вокзале в Могилеве предлагают построить кафе. Его эскиз обсуждают

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на железнодорожном вокзале вместо остановки может появиться кафе — его эскиз сейчас обсуждают. Заказчик готов отремонтировать и расширить парковку и провести благоустройство. Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции начнется 26 марта и продлится до 19 апреля, сообщает горисполком.



Скриншот эскизного предложения с сайта Моггорисполкома

Заказчик проекта — «МогилевФудЛайн». Компания предлагает построить на улице Первомайской недалеко от здания касс железнодорожного вокзала двухэтажное — судя по эскизу — заведение общепита. Предполагается разместить его на месте нынешней остановки общественного транспорта через дорогу от офиса Могилевского отделения Белорусской железной дороги.

Заказчик готов построить здание, а также отремонтировать существующую парковку и расширить ее, остановку реконструировать, территорию благоустроить. Под благоустройством в этом случае нужно понимать снос деревьев, пересадку кустов, посадку новых деревьев и кустов, установку скамеек, торшеров и урн.



Скриншот эскизного предложения с сайта Моггорисполкома

Как участвовать в общественном обсуждении, смотрите тут .