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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Рачков проведет личный прием граждан в Совете Республики Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной...

Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.Сегодня можно обратиться к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Сергей Рачков проведет личный прием граждан с 10:00 до 13:00 в Совете Республики.