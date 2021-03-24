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Сергей Рачков проведет личный прием граждан в Совете Республики
24.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛичный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.
Сегодня можно обратиться к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Сергей Рачков проведет личный прием граждан с 10:00 до 13:00 в Совете Республики.
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Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной...
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