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Сбежавшие силовики угрожают белорусам

24.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сбежавшие за границу активисты в отчаянии вывести белорусов на протестные улицы переходят к угрозам и запугиванию граждан. Некоторые жители нашей страны получают письма с бланками о сотрудничестве с ячейкой сбежавших в Польшу силовиков  BYPOL. В противном случае, говорится в письме, последует наказание за якобы совершенные во время выборов преступления - кражу голосов на избирательном участке, которого, к слову, даже не существовало. Личные данные своих жертв бывшие силовики сливают в сеть в так называемую Черную книгу.

"BYPOLицай. Мандат на предательство"

Как продавшиеся милиционеры пытаются диктовать протестную повестку, фабрикуя фейки и почему молчат о своих жертвах? Кто сливал личную информацию своих коллег BYPOL, но все еще оставался в тени. И каковы конечные цели членов ячейки BYPOL? Не пропустите фильм АТН - сегодня в 20:00 - "BYPOLицай. Мандат на предательство" (видео).

 
 
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Сбежавшие за границу активисты в отчаянии вывести белорусов на протестные улицы переходят к угрозам и запугиванию граждан. Некоторые жители нашей страны получают...
 
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