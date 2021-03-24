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"BYPOLицай. Мандат на предательство"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сбежавшие силовики угрожают белорусам Сбежавшие за границу активисты в отчаянии вывести белорусов на протестные улицы переходят к угрозам и запугиванию граждан. Некоторые жители нашей страны получают...

Сбежавшие за границу активисты в отчаянии вывести белорусов на протестные улицы переходят к угрозам и запугиванию граждан. Некоторые жители нашей страны получают письма с бланками о сотрудничестве с ячейкой сбежавших в Польшу силовиков BYPOL. В противном случае, говорится в письме, последует наказание за якобы совершенные во время выборов преступления - кражу голосов на избирательном участке, которого, к слову, даже не существовало. Личные данные своих жертв бывшие силовики сливают в сеть в так называемую Черную книгу.Как продавшиеся милиционеры пытаются диктовать протестную повестку, фабрикуя фейки и почему молчат о своих жертвах? Кто сливал личную информацию своих коллег BYPOL, но все еще оставался в тени. И каковы конечные цели членов ячейки BYPOL? Не пропустите фильм АТН - сегодня в 20:00 - "BYPOLицай. Мандат на предательство" (видео).