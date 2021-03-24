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Арсенал для "мирных" акций
24.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ жителя Витебска, который клеил стикеры на милицейское авто, нашли дома необычный арсенал. 34-летнего мужчину задержали на стоянке у здания райотдела милиции. Во время осмотра жилища оперативники, помимо протестной символики, обнаружили дымовые шашки, пиротехнику, самодельные ежи для остановки транспорта, баллончики с краской и муляжи гранат.
Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси: "В настоящий момент задержанный проверяется на причастность к осквернению зданий и сооружений, порчи имущества, а также к другим преступлениям и правонарушениям протестной направленности. По результатам проверки его действиям будет дана правовая оценка".
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У жителя Витебска, который клеил стикеры на милицейское авто, нашли дома необычный арсенал. 34-летнего мужчину задержали на стоянке у здания райотдела милиции. Во...
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