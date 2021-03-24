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Е. Бондаренко: Открытые двери с Евросоюзом сыграли против Украины
24.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК таким последствиям, как правило, приводят необдуманные поступки власти. Причем проблемы могут коснутся не только сферы здравоохранения, но и экономики. Открытые двери с Евросоюзом сыграли как раз против "Незалежной".
Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире телеканала "Перший Незалежный".
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады Украины: "Посмотрите, что произошло в результате вот этого нашего бездумного стремления в Европу за последние 7 лет, которые исказили. Что Украина получила? Украина получила открытые двери у себя, европейский товар можно без проблем реализовать. Мы стали донорами ресурсов, в том числе и трудовых. А в обмен мы получили что? Вот такусенькие квоты на продажу, которые январем месяцем заканчиваются? Мы же все понимаем, что все сейчас друг другу конкуренты и все борются и ведут драку за рынки сбыта. Так Украина получается свои врата открыла, стала рынком сбыта для европейских товаров, а свой товар не имеет возможности в такой же пропорции продавать на европейском рынке, это явно неравноценный обмен. Нас надули, нас надурили, нами сейчас пользуются. У нас вывозят лес кругляк, зерно, трудовые ресурсы, которые готовить не надо, довольно компетентны: и слесари, и медики, кого угодно сейчас в Украине можно взять и попользовать. И с радостью уедут. Вот вы вывесили цифры. 63 % мечтают получить работу за рубежом, а 20 % вообще хотят уехать. Вот к чему привела вот эта евроинтеграция бездумная".
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К таким последствиям, как правило, приводят необдуманные поступки власти. Причем проблемы могут коснутся не только сферы здравоохранения, но и экономики. Открытые...
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