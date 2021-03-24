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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Бондаренко: Открытые двери с Евросоюзом сыграли против Украины К таким последствиям, как правило, приводят необдуманные поступки власти. Причем проблемы могут коснутся не только сферы здравоохранения, но и экономики. Открытые...

К таким последствиям, как правило, приводят необдуманные поступки власти. Причем проблемы могут коснутся не только сферы здравоохранения, но и экономики. Открытые двери с Евросоюзом сыграли как раз против "Незалежной".Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире телеканала "Перший Незалежный".