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Сегодня на улице Городецкой ограничат движение
24.03.2021 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске ограничат движение на улице Городецкой. Об этом
24 марта, с 11.30 до 13.00, вблизи дома № 30 на улице Городецкой планируют провести следственное действие, чтобы уточнить обстоятельства ДТП, которое было на этом участке. Поэтому движение будет частично ограничено.
Следователи просят заранее планировать маршрут.
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24 марта с 11.30 до 13.00 вблизи дома № 30 на улице Городецкой планируют провести следственное действие, чтобы уточнить обстоятельства ДТП на этом участке. Поэтому...
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