Сегодня на улице Городецкой ограничат движение

Источник материала: Tut.by

В Минске ограничат движение на улице Городецкой. Об этом сообщает Следственный комитет.



Скриншот: Следственный комитет

24 марта, с 11.30 до 13.00, вблизи дома № 30 на улице Городецкой планируют провести следственное действие, чтобы уточнить обстоятельства ДТП, которое было на этом участке. Поэтому движение будет частично ограничено.

Следователи просят заранее планировать маршрут.