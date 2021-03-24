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В пятый раз задержали врача Руслана Бадамшина - по пути из дома на работу
24.03.2021 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 24 марта по дороге на работу вновь задержали врача Руслана Бадамшина. По словам его супруги Татьяны, накануне к ним домой приходил участковый, вызывал «на беседу» в РУВД. Сегодня в районе 7.30 Руслан вышел из дома и через несколько минут позвонил в домофон, сообщил, что его задержали. По предварительной информации, «за хулиганство» — так Татьяне Бадамшиной объяснили в городском отделении милиции Первомайского района Минска.
С августа 2020 года Руслана Бадамшина
По словам Татьяны, он должен был выйти 18 марта, но отпустили мужа только к вечеру 19-го.
— В январе, когда Руслана задержали, до полных двух суток он не досидел 30 минут. Но ему «засчитали» только 20 часов и отпустили на день позже.
После того как Руслан отбыл последний административный арест, каждый день к нему домой приходили неизвестные люди, но семья не открывала дверь, потому что не знала, кто это был, говорит супруга врача.
— Вчера, когда я открыла дверь, мужчина, который к нам пришел, представился участковым и сказал, что хочет пригласить Руслана на беседу и подписать какую-то бумагу, что муж не будет участвовать в Дне Воли. Также накануне вечером к Руслану приходили на работу.
Сегодня в районе 7 утра, вспоминает Татьяна, на телефон ребенка позвонили с неизвестного номера. Примерно в 7.30 Руслан вышел на работу — и его сразу же задержали.
— Он позвонил в домофон, сказал: «Таня, меня забрали на лестничной площадке, везут в опорный пункт». Туда поехал отец Руслана, в это время мужа уже садили в машину. Привезли на Уручскую, 8 (по этому адресу находится ГОМ Первомайского района Минска. — Прим. TUT.BY). Якобы на беседу. Мы звонили, спрашивали, когда закончится беседа. Нам говорили, что все может затянуться. Когда получилось зайти в здание, дежурный нам сказал, что Руслан задержан, в отношении его начат административный процесс, потому что «вскрылся факт хулиганства». Сейчас Руслана везут в Первомайское РУВД.
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома пообещали уточнить информацию о задержании Руслана Бадамшина и предоставить комментарий позже.
Руслан Бадамшин — невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работает на должности врача функциональной диагностики, специализируется на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе работает с пациентами со СМА. С августа 2020 года он провел под арестом 48 суток.
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Утром 24 марта по дороге на работу вновь задержали врача Руслана Бадамшина. По словам его супруги Татьяны, накануне к ним домой приходил участковый, вызывал «на...
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