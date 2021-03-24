Amnesty International призывает дипработников фиксировать насилие на День Воли в Беларуси

Заявления белорусских властей накануне демонстраций, запланированных на 25 марта (День Воли), вызывают серьезную обеспокоенность по поводу того, что ответные меры милиции снова будут отмечены жестоким насилием, заявила сегодня Amnesty International, призывая к международным действиям по защите прав мирных протестующих.

Поскольку многие журналисты, документировавшие милицейское насилие в Беларуси, были заключены под стражу, Amnesty International призывает дипломатических представителей вести наблюдение за уличными протестами и показывать события в прямом эфире, используя свой дипломатический иммунитет для разоблачения возможного насилия со стороны милиции.

Организация также призывает все предприятия, работающие в Беларуси, срочно провести комплексную проверку, чтобы убедиться, что они своими действиями не вызывают и не способствуют нарушениям прав человека в стране.

«Власти Беларуси достаточно чётко заявили, что они готовы и имеют все намерения ответить на протесты в День Воли насилием, если они столкнутся с массовыми акциями, подобными тем, что проходили в прошлом году. В течение последних восьми месяцев белорусское правительство довело ситуацию до полноценного кризиса в области прав человека, отмеченного массовыми произвольными арестами, тюремным заключением журналистов, незаконным применением силы в ходе протестов, а также пытками и убийствами мирных демонстрантов. Сигнал, который посылается белорусам сверху, ясен: любая попытка осуществить право на свободу мирных собраний или выражения мнений будет безжалостно подавлена. Мир не может стоять в стороне перед лицом этих угроз», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Мировые лидеры должны призвать своих дипломатических представителей в Беларуси следить за протестами 25 марта и вести прямую трансляцию событий. Международные представители могут рассказать истории, за распространение которых были заключены в тюрьму белорусские журналисты. Важно, чтобы злоупотребления, происходящие в Беларуси, продолжали разоблачаться», - подчеркнула она.

«Мы также призываем международный бизнес гарантировать, что он не будет причастен к каким-либо нарушениям прав человека со стороны белорусских властей в будущем. Для этого должны быть приняты конкретные меры по снижению любых подобных рисков. Например, компании, услуги которых могут быть использованы для ограничения свободного обмена информацией в Беларуси, должны предпринять шаги для эффективного предотвращения таких злоупотреблений. Если телекоммуникационные компании не могут предотвратить отключение интернета или мобильной связи, им следует по возможности смягчить неблагоприятное воздействие, например, заранее уведомив пользователей, ограничив продолжительность и географическое распространение сбоев и найдя способы уменьшить их воздействие на уязвимые и важные службы, такие как больницы», - подчеркнула Стразерс.

«Солидарность с белорусским народом требует решительных и целенаправленных действий со стороны международного сообщества».

Amnesty International внимательно следит за ситуацией в Беларуси. 25 марта активисты Amnesty по всему миру проведут акции протеста у белорусских посольств и поделятся посланиями солидарности с мирными демонстрантами.