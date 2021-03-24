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BYPOL: на День Воли власти готовят теракт

24.03.2021 11:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Теракт для введения Беларуси в режим чрезвычайного положения готовит Комитет госбезопасности. Акция может произойти в одном из зданий силового аппарата.

Так утверждает объединение BYPOL 24 марта перед Днем Воли с целью предупредить граждан.

Акцию, по информации инициативы, власти хотят провести, чтобы дискредитировать протестное движение и ликвидировать его силами КГБ.

«Достоверность такого сценария, помимо полученной нами информации, подтверждается логикой последних шагов режима: сделанного 11.03.2021 заявления о готовности вести войну внутри страны; направление 12.03.2021 главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооружённых сил к охране общественного порядка на 25-е число; и наконец выдвинутые Лукашенко при посещении 21.03.2021 мемориального комплекса "Хатынь" обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси - бело-красно-белого флага», — заявляют в BYPOL.

Участники инициативы обращаются к белорусам не с целью призыва отказаться от празднования Дня Воли. Они просят быть внимательнее и держаться подальше от административных зданий, особенно органов внутренних дел.

BYPOL также призывает не ездить на общественном транспорте, а о подозрительных предметах сообщат в милицию.

BYPOL - объединение бывших силовиков, которые покинули государственную службу в связи с событиями 2020 года и выступают за демократические перемены в Беларуси.

Напомним, что власти отказали оппозиционным партиям в возможности проведения 25 марта акции, посвященной 103-й годовщине объявления БНР. После этого Председатель Партии БНФ и общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» Григорий Костусев заявил, что партия будет обжаловать отказ.

 
 
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Теракт для введения Беларуси в режим чрезвычайного положения готовит Комитет госбезопасности. Акция может произойти в одном из зданий силового аппарата.
 
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