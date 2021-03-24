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BYPOL: на День Воли власти готовят теракт
24.03.2021 11:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Теракт для введения Беларуси в режим чрезвычайного положения готовит Комитет госбезопасности. Акция может произойти в одном из зданий силового аппарата.
Так
Акцию, по информации инициативы, власти хотят провести, чтобы дискредитировать протестное движение и ликвидировать его силами КГБ.
«Достоверность такого сценария, помимо полученной нами информации, подтверждается логикой последних шагов режима: сделанного 11.03.2021 заявления о готовности вести войну внутри страны; направление 12.03.2021 главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооружённых сил к охране общественного порядка на 25-е число; и наконец выдвинутые Лукашенко при посещении 21.03.2021 мемориального комплекса "Хатынь" обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси - бело-красно-белого флага», — заявляют в BYPOL.
Участники инициативы обращаются к белорусам не с целью призыва отказаться от празднования Дня Воли. Они просят быть внимательнее и держаться подальше от административных зданий, особенно органов внутренних дел.
BYPOL также призывает не ездить на общественном транспорте, а о подозрительных предметах сообщат в милицию.
BYPOL - объединение бывших силовиков, которые покинули государственную службу в связи с событиями 2020 года и выступают за демократические перемены в Беларуси.
Напомним, что власти
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Теракт для введения Беларуси в режим чрезвычайного положения готовит Комитет госбезопасности. Акция может произойти в одном из зданий силового аппарата.
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