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Изменится маршрут одного из самых популярных автобусов Минска

24.03.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Схема движения автобусного маршрута №100 "ДС Славинского – Старый аэропорт" изменится с 28 марта, сообщает "Столичный транспорт и связь".

В направлении старого аэропорта движение организуется по улице Чкалова с поворотом направо на улицу Аэродромная. В обратном направлении автобус пойдет по Аэродромной, Брилевской (с остановкой на "Короткевича"), Чкалова и далее по маршруту. Причина – проведение работ по реконструкции улицы Аэродромной и запрет движения общественного транспорта на разворотном кольце.

Также с 1 апреля временно изменится движение на автобусных маршрутах № 45, 53, 82С, 107 по улице Брилевской на участке от улицы Кижеватова до проспекта Жукова. Это связано с планируемым проведением работ по строительству нового участка улицы, соединяющей улицы Казинца от улицы Кижеватова с улицей Вирской. Кроме автобусов, здесь перекроют движение для всех видов транспорта. Ориентировочный срок окончания работ – до 1 августа.

Какой еще общественный транспорт Минска ездит по-другому

С 1 марта автобусы № 70 ездят по измененному маршруту от станции метро "Партизанская" – по Партизанскому проспекту, улице Филатова, Народной, Кулешова, Шишкина, Крупской и далее по маршруту. В обратном направлении – по Крупской, Шишкина, Тухачевского, Филатова, Партизанскому проспекту и далее по маршруту.

Из транспортного обслуживания исключены остановки "Западный поселок", "2-й Юношеский переулок" и "Щетовка" в обоих направлениях. Связано это с закрытием движения на улице Кулешова - строительные работы здесь будут проводиться до 30 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Схема движения транспорта изменится на разворотном кольце, это связано с реконструкцией улицы на участке.
 
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