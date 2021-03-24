В Минске некоторые дома останутся без электричества на несколько часов. Вот даты и адреса

Источник материала: Tut.by

С 24 марта по 2 апреля на некоторых улицах в Минске будет отключено электричество на несколько часов. Об этом сообщает «Минскэнерго».

По графику плановых отключений, без света на несколько часов останутся минчане, проживающие по таким адресам.

24 марта:

ул. Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9.00 до 17.00);

ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9.00 до 17.00);

Игуменский тракт, 45, 47 (с 10.00 до 17.00);

ул. К. Маркса, 45 (с 10.00 до 16.00);

ул. Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9.00 до 16.00);

ул. Прушинских, 52, 54, 58 (с 10.00 до 17.00);

пер. Самарский, 5−12 (с 9.00 до 16.00);

ул. Я. Купалы, 17 (с 10.00 до 16.00);

пр. Независимости, 30 (с 10.00 до 16.00).

25 марта:

ул. Сенницкая, 98−114 (с 9.00 до 16.00);

проезд Сенницкий, 3−13 (с 9.00 до 16.00);

ул. Планерная, 3 (с 10.00 до 17.00);

проезд Рогачевский, 3−15 (с 9.00 до 16.00);

ул. Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9.00 до 17.00);

ул. Нефтяная, 4−14 (с 9.00 до 16.00);

пер. Нефтяной, 5−18 (с 9.00 до 16.00);

ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11.00 до 14.00);

пер. Аэродромный, 3−19 (с 9.00 до 16.00);

ул. Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9.00 до 16.00).

26 марта:

ул. Свердлова, 32а, 34, 36 (с 11.00 до 13.00);

ул. Бобруйская, 25, 27 (с 11.00 до 13.00).

29 марта:

ул. Сенницкая, 74−86ч (с 9.00 до 16.00);

ул. Радищева, 34, 35 (с 9.00 до 16.00);

ул. Пензенская, 36−60 (с 9.00 до 16.00);

ул. Аэродромная, 27−43н (с 9.00 до 16.00).

30 марта:

ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9.30 до 17.30);

ул. 5-й Брестский, 10, 12 (с 9.00 до 16.00);

ул. Брестская, 50, 75 (с 9.00 до 16.00);

ул. Волоха, 2, 6, 8 (с 9.30 до 17.00);

ул. Байкальская, 6, 8/19−36 (с 9.00 до 17.00).

1 апреля:

ул. Щетовка, 4−18, 5−17 (с 10.00 до 14.00);

ул. Юношеская, 44, 46 (с 10.00 до 14.00);

ул. Айвазовского, 63/47−81/48, 78 (с 10.00 до 14.00).