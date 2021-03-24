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С августа в Беларуси 87 человек осуждены по «политической» 342-й статье
24.03.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с августа почти девяносто человек осуждены по уголовным делам об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участии в них. Об этом
Ведомство отчиталось о том, что к настоящему моменту в судах уже находятся 89 дел по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемыми по ним проходит 154 человека. В отношении 87 человек приговоры по этой статье уже вынесены.
— В качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым — суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения, — сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, 23 марта начальник столичного управления Следственного комитета Сергей Паско Минске">сообщил, что в Минске с августа возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, а в судах уже находятся дела в отношении 221 обвиняемого. По его словам, за январь-февраль 2021 года уголовные дела о массовых беспорядках составили около 10% от их общего количества.
— Это неимоверная цифра, неимоверный процент. Республика в таких условиях еще никогда не жила, и надеюсь, что жить не будет, — подчеркнул Паско.
Также 23 марта белорусские правозащитники
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Более 150 человек проходят по уголовным делам в качестве обвиняемых.
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